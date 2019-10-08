Haberler » Güncel » Kars eylem yapan annelere destek için kars'tan yola çıktılar

Kars eylem yapan annelere destek için kars'tan yola çıktılar

Eylem yapan annelere destek için Kars'tan yola çıktılarDiyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunması için HDP önünde oturma eylemini sürdüren annelere destek vermek için Kars'tan bir grup gönüllü otobüsle yola çıktı.

08.10.2019 09:32
Eylem yapan annelere destek için Kars'tan yola çıktılar
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunması için HDP önünde oturma eylemini sürdüren annelere destek vermek için Kars'tan bir grup gönüllü otobüsle yola çıktı.
Kafkas Üniversitesi kampüs girişinde bir araya gelen gönüllüler, yola çıkmadan önce dua edip basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan İsmail Şan, annelere destek için yola çıktıklarını, onuna kadar annelerin yanında olacaklarını söyledi. Açıklamanın ardından gruptakiler otobüsle Diyarbakır'a doğru yola çıktı.
Kars eylem yapan annelere destek için kars'tan yola çıktılar

Halkların Demokratik Partisi, Kars, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:47 Emniyet müdürü'nü şehit eden saldırgan böyle yakalandı
16:47 Suriye'de toplanan aşiret liderlerinden Fırat'ın doğusuna yapılacak harekata destek
16:46 Valisi ayhan'ı duygulandıran sürpriz
16:46 Üreten Bursa için örnek güç birliği
16:46 Başkan Şeylan'dan Başkan Kuncu'ya ziyaret
16:46 Avcılar'da depreme hazırlık amacıyla 10 mahalleden 7'si için imar değişikliği kabul edildi
16:45 Türkiye'nin ilk sivil orman yangını söndürücüleri