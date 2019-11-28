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Kars faize nine, tuzu taştan çıkarıyor

Faize Nine, tuzu taştan çıkarıyorKars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol Köyü'nde yaşayan 87 yaşındaki Faize Genç, sofrada tükettikleri tuzu taştan çıkartıyor.

28.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:09
Faize Nine, tuzu taştan çıkarıyor
'ın ilçesine bağlı Doğruyol Köyü'nde yaşayan 87 yaşındaki Faize Genç, sofrada tükettikleri tuzu taştan çıkartıyor.
Köyde hem hayvanların hem de kendilerinin tükettiği kaya tuzunu, 'ın ilçesindeki tuz mağaralarından satın aldıklarını söyleyen Faize Genç, bu tuzun çok faydalı olduğunu belirtti. 8 çocuk ve 9 torun sahibi olan Faize Genç, Çocukluğumdan beri bu tuzu tüketiriz. Hayvanlara büyük kalıplar halinde verirken, biz de kaya tuzunu 2 taşın arasında saatlerce ezdikten sonra toz haline getirip kullanyoruz. Kaya tuzuna alışık olduğumuz için başka tuz kullanamıyoruz diye konuştu.
Kaya tuzunu 2 taşın arasında yılların vermiş olduğu tecrübe ile toz haline getiren Genç, Bölgede çoğu kişi kaya tuzu kullanır. Bu kaya tuzunu da özel taşla toz haline getirecez. Kaya tuzu doğada kendiliğinden oluşan saf ve değerli bir tuzdur. Bize en yakın olan Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki mağaradan çıkarıp getirir ve burada satarlar. Kaya tuzunu hem hayvanlarımız hem de kendimiz için satın alırız. Bu kaya tuzunu toz haline getirmek büyük bir sabır ve beceri ister dedi.
KAYA TUZU NEDİR
Kaya tuzu, sodyum klorürün mineral formudur. Kaya tuzu içeriğinde 84 tane mineral vardır ve insan vücuduna alınması gereklidir. Temel besin maddelerimizden biri olan tuz, insan sağlığı için çok önemli bir besin kaynağıdır. Kaya tuzu ise tuzun henüz işlenmemiş doğal haline verilen isimdir.
Kars faize nine, tuzu taştan çıkarıyor

Arpaçay, Tuzluca, Iğdır, Kars, Güncel

Kaynak: DHA


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