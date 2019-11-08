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Kars güllü nine'nin eğitim aşkı

Güllü Nine'nin eğitim aşkıKars'ın Akyaka ilçesinin Duraklı Köyü'nde yaşayan 8 çocuk, 19 torun sahibi 74 yaşındaki Güllü Ayğan, eğitim aşkıyla torunlarına örnek oluyor.

08.11.2019 09:16 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:21
Güllü Nine'nin eğitim aşkı
Kars'ın Akyaka ilçesinin Duraklı Köyü'nde yaşayan 8 çocuk, 19 torun sahibi 74 yaşındaki Güllü Ayğan, eğitim aşkıyla torunlarına örnek oluyor. İlk ve ortaokulu okuyan, liseyi babası izin vermediği için tamamlayamayan Güllü Nine'nin torunlarından beşi öğretmen, biri ise hemşire oldu.
Akyaka İlçesine bağlı Duraklı Köyü'nde dünyaya gelen Güllü Ayğan, ilkokulu köyünde, ortaokulu ise Arpaçay'da tamamladı. Susuz'da lise okumak isteyen Güllü Ayğan'a ailesi izin vermeyince eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Evlenerek yuva kuran Ayğan'ın 8 çocuğu, eğitimlerini lise mezunu olarak tamamladı. Çocuklarından hiç birinin üniversite okumaması üzerine Güllü Ayğan, eğitim aşkını torunlarına aşıladı. 5 torunu öğretmen, 1 torunu ise hemşire olan Ayğan'ın 3 torunu da hala lisans öğrenimlerini sürdürüyor.
Duraklı Köyü'nde yaşamını sürdüren Ağyan'ı çocukları ve torunları yalnız bırakmıyor. Ziyarete gelen torunlarına türkü okuyan, onlarla sohbet eden Güllü Nine, üniversite hayalini gerçekleştirdikleri için onlara teşekkür ediyor. Ailesinin izin vermesi halinde Susuz'da lise okuduktan sonra hemşire olacağını anlatan Güllü nine, Babam bırakmadı. Ben de çocuklarımı okutmak istedim, onlar da lise mezunu oldu. Çok şükür torunlarım üniversite okudu. Okumak çok iyidir, Okumayandan bir şey olamaz. Okumanın kıymetini sonradan daha iyi anlayacaklar. Özellikle de kız çocuklarının okuması için herkes destek versin. Bütün aileler çocuklarını okutsunlar dedi.
Gülü Nine'nin torunlarından Aybüke Boz, Okumak konusunda bizin en büyük destekçimiz ninemizdir. Kendisi bize eski dönemlerdeki zorlukları bize sürekli anlatıyor. Biz de bu yüzden okumaya çalışıyoruz. Ben de şu anda lisedeyim. Anneannemden azimli olmam gerektiğini, hedefim neyse onun arkasından gitmem gerektiğini öğrendim. İmkanım varsa bunu değerlendirmem gerektiğini de kendisinden öğrendim diye konuştu.
Rumeysa Er ise anneannesinden aldığı öğütler sayesinde okuduğunu söyledi.
Kars güllü nine'nin eğitim aşkı

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Kaynak: DHA


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