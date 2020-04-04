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KARS Gürcistan'ta mahsur kaldıklarını whatsapp mesajıyla duyurdular

Gürcistan'ta mahsur kaldıklarını whatsapp mesajıyla duyurdularKARS'ın Arpaçay ilçesinden Gürcistan'ın Tiflis kentine çalışmaya giden, koronavirüs salgını sebebiyle mahsur kalan 10 işçi, yakınlarına gönderdikleri whatsapp mesajıyla kurtarılmak için çağrı yaptı.

04.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:15
Gürcistan 'ta mahsur kaldıklarını whatsapp mesajıyla duyurdular
KARS'ın Arpaçay ilçesinden Gürcistan'ın Tiflis kentine çalışmaya giden, koronavirüs salgını sebebiyle mahsur kalan 10 işçi, yakınlarına gönderdikleri whatsapp mesajıyla kurtarılmak için çağrı yaptı.
Arpaçay İlçesi ve bağlı köylerde yaşayan 10 arkadaş, yaklaşık 3 ay önce inşaatlarda çalışmak üzere Tiflis'in Ortachala bölgesine gitti. Kamil Aydemir, Ali Asker Tazegül, Onur Aydemir, Y.Doğukan Aydemir, Eyüp Aydemir, Osman Aydemir, Erkan Gezen, Fesi Eser, Oran Bal, Sedat Bal, dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını sebebiyle Ortachala'da mahsur kaldı. Gürcistan hükümetinin uyguladığı karantina tedbirleri sebebiyle bir pansiyona sığınan 10 arkadaş, bir yere gidemiyor. 15-20 günden beri pansiyonda mahsur kalan 10 arkadaşın paraları tükenmek üzere. Gürcistan'a açılan Aktaş Sınır Kapısı'da yolcu-giriş çıkışına kapatıldığı için Türkiye'ye gelemeyen 10 arkadaş kurtulabilmek için cep telefonuyla çektikleri görüntülerini whatsap aracılığıyla Arpaçay'daki yakınlarına gönderdi. Arkadaşları adına konuşan Kemal Aydemir, her yerin karantinada olması sebebiyle pansiyonda mahsur kaldıklarını, yaptıkları iş karşısında paralarını da alamadıklarını anlattı. Aydemir, yetkililere seslenerek bir an evvel bulundukları yerden kurtarılmayı beklediklerini söyledi. KARS Gürcistan’ta mahsur kaldıklarını whatsapp mesajıyla duyurdular

Kaynak: DHA

Etiketler: Gürcistan, Arpaçay, İşçi, Güncel

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KARS Gürcistan'ta mahsur kaldıklarını whatsapp mesajıyla duyurdular
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