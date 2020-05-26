KARS Hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına ağaçları devirdi yuvalardaki kuşlar telef oldu

Hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına ağaçları devirdi yuvalardaki kuşlar telef olduKARS'ın Arpaçay ilçesinde saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına ağaçları devirdi.

26.05.2020 19:10 | Son Güncelleme: 26.05.2020 19:17
Hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına ağaçları devirdi yuvalardaki kuşlar telef oldu
KARS'ın Arpaçay ilçesinde saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına ağaçları devirdi.
Dallardaki yuvalarda bulunan yavru kuşlar telef oldu. Doğu'da dün etkili olan fırtına ve yağmur Kars'ın Arpaçay ve ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur ve fırtınaya arazide yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur ve fırtına sebebiyle Doğruyol ilçesindeki derenin suları araziyi kaplarken, ağaçlar devrildi. İkiye ayrılan ağaçların dallarında bulunan çok sayıda kuş yuvası yerle bir oldu. Yuvaları dağılan yavru kuşlar da telef oldu. Yağmur ve fırtına sebebiyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, kaz ve tavukların fırtınadan zarar görmemeleri için yanlarından ayrılmadı. Fırtınalı havada evlerinin önüne çıkan Fatma-Gürbüz Aytekin çifti ise birlikte türkü söyleyerek zor anlarını keyiflendirdi. KARS Hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına ağaçları devirdi yuvalardaki kuşlar telef oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Arpaçay, Kars, Güncel, Haber

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