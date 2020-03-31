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KARS Hong Konglu turist, koronavirüs endişesine neden oldu

Hong Konglu turist, koronavirüs endişesine neden olduSINIR kapıları kapalı olduğu için bir süredir Türkiye'de gezdiği öğrenilen Hong Konglu turist, Kars'ta koronavirüs korkusu yaşattı.

31.03.2020 20:13 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:15
Hong Konglu turist, koronavirüs endişesine neden oldu
SINIR kapıları kapalı olduğu için bir süredir Türkiye 'de gezdiği öğrenilen Hong Konglu turist, Kars 'ta koronavirüs korkusu yaşattı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri, durumunun iyi olduğunu söyleyen turisti hastaneye götürdü.
Kars'ın en işlek caddelerinden Faikbey Caddesi'nde turist olarak gezen ve Hong Konglu olduğu öğrenilen Kat Tayitan'ı görenler, koronavirüs salgını nedeniyle endişeye kapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine turistin olduğu yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turiste, sağlık ekipleri tarafından maske ve eldiven verildi.
SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Hong Konglu turistin, sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle 2 haftadan uzun süredir Türkiye'de olduğunu ve 2 gündür Kars'ta gezdiği öğrenildi. Turistin, sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek koronavirüs testi olmak istemediği belirtildi. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna ettiği Kat Tayitan, ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Turistin buradaki işlemlerinin ardından Kars'tan Erzurum'daki Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği bildirildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
KARS, (DHA)
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KARS Hong Konglu turist, koronavirüs endişesine neden oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, turist, Polis, Kars, Güncel

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KARS Hong Konglu turist, koronavirüs endişesine neden oldu
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