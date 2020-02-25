Haberler » Güncel » Kars ile Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor - Haber

Kars ile Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

25.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:41Kars ile Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
ve 'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı.
Kars- ve Kars-Ardahan kara yolunda buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.
Gece başlayan ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Vatandaşlar ev iş yeri ve arabalarının üzerinde biriken karları temizlerken belediye ve Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yürüttü.
Ardahan
Ardahan'da da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.
Ardahan-Çıldır kara yolunda kar ve yoğun tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı. Karla mücadele ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Karla mücadele ekibinden Erdi Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu yolda kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını vurgulayarak özellikle ağır tonajlı araçların tedbirli olmalarını istedi.

Ardahan, Digor, Kars, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
09:30  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Şubat MPİ On Numara sonuçları
09:20  Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi!
25.02.2020 12:58:09