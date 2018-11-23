Kars'ın Alt Yapısı Fenerbahçe Spor Okulu'nda Yetişiyor

23 Kasım 2018 Cuma 10:29



23 Kasım 2018 Cuma 10:29

Kars'ta geçen yıl açılışı yapılarak hizmete giren Fenerbehçe Spor Okulu'nda geleceğin futbolcuları yetişiyor.Kars'ta özellikle futbolda yaşanan alt yapı sorunu Fenerbahçe Spor Okulu'nun kente açılmasıyla birlikte son buldu. Spor antrençrleri Gencay Bulut ve Bekir Üzeyir'in girişimleri sonucunda faaliyetlerine başlayan Kars Fenerbahçe Spor Okulları çalışmalarına Kafkas Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde yer alan Spor Kompleksinde tüm hızıyla devam ediyor.6 ve 14 yaş arasında sporcularını bünyesinde barındıran spor okulu hakkında açıklamada bulunan antrenör Gencay Bulut, "Futbol okulu olarak çalışmalarımız sürüyor. Futbol okulunda 6-14 yaş arası sporcular futbol eğitimi alıyor. Her sporcu kendi yaş grubunda futbol eğitimi alıyor. Spor okulunda eğitim alan sporcuların Fenerbahçe tarafından yıl içerisinde düzenlenen kamplarda izleniyor ve yetenekli olan sporcuların Fenerbahçe tarafından takibe alınıyor" dedi.Spor okuluna Karslıların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Bulut, çalışmalarını sporcuların okul ve derslerini etkilemeyecek şekilde hafta sonlarında devam ettirdiğini belirtti. Bulut, amaçlarının iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu felsefesiyle sporcu yetiştirmek olduğunu sözlerine ekledi. - KARS