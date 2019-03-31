31 Mart 2019, 19:25
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Kars'ın Digor İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Nebi...

Kars

Kars'ın Digor ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Nebi Kerenciler kazandı.

Kars'ın Digor ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Nebi Kerenciler kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Nebi Kerenciler 822, HDP adayı Mustafa Özyağci 564 oy aldı.

Kerenciler'in öz geçmişi-

Nebi Kerenciler

1969 Kars Digor doğumludur. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Digor'da tamamladı. 6 yıl süreyle Digor Şoförler Odası Başkanlığı yaptı. 1999-2004 yılları arasında Digor Belediye Başkan Vekilliği görevinde bulundu.

AK Parti Digor İlçe Başkanlığında Siyasi Hukuk İşler Başkanlığı ve Tanıtım Medya Başkanlığı yaptı. 2014 yılında Digor ilçesinden AK Parti Belediye Başkanı adayı oldu.

Ticaretle uğraşan Kerenciler, evli ve 5 çocuk babasıdır.

Nebi Kerenciler, 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti Digor Belediye Başkan adayı oldu. Güncel
Kaynak: AA