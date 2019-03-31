Kars'ın Kağızman İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Nevzat...

Kars'ın Kağızman ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Nevzat Yıldız kazandı.<br><br>Kesin olmayan sonuçlara göre, Nevzat Yıldız 3 bin 551, AK Parti adayı Nuri Turan 3 bin 97, HDP adayı Gögerçin Aras 2 bin 735 oy aldı.<br><br>Yıldız'ın öz geçmişi -<br><br>1963'te Kağızman'da dünyaya geldi. Kağızman Merkez Atatürk İlkokulu, Kağızman Endüstri Meslek Lisesi Ortaokulu Ahşap Doğrama Bölümü'nde eğitim gördü.<br><br>2012 yılında Kağızman Belediyesinden emekli oldu.<br><br>1993 yılında Kağızman Ülkü Ocakları Başkanlığına seçildi. MHP Kağızman İlçe Başkanlığı yaptı.<br><br>2014'te Kağızman Belediye Başkanı seçildi.<br><br>Evli ve üç çocuk babası.