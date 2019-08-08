Kars'ın tarihi mekanlarını ahşaba işliyor

KARS'ta yaklaşık 3 yıldır ahşap üzerine lazerle işlemecilik yapan Yavuz Güney'in iş yerindeki bayramlık ürünler ilgi görüyor. İş yeri sahibi Yavuz Güney, "Bunların üzerine Kars
'ın tarihi güzelliklerini işlemeye çalışıyorum. Gelen misafirlerimiz ve yerli halkımız büyük rağbet gösteriyor" dedi.
?Merkez Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa
Caddesi'ndeki iş yerinde yaklaşık 3 yıldır ahşap üzerine lazerle işlemecilik yapan Yavuz Güney, ahşap defter ve albüm, duvar saati, ayna, yakma usulü yazı, çerçeve, tablo ve fotoğraf albümü gibi eşyalar üretiyor. Ürünlerini yaparken sadece ahşap malzeme kullanan Güney, "Yaptığım ahşap ürünlerin üzerine Kars'ın tarihi güzelliklerini işlemeye çalışıyorum. Gelen misafirlerimiz ve yerli halkımız ürünlere büyük rağbet gösteriyor. Misafirlerimiz bu hizmetimizden son derece memnunlar. Bu da bizi çok memnun ediyor. Müşterilerimizin özel istekleri üzerine de çalışmalar yapabiliyoruz. Hatıralarını ahşabın üzerine işleterek ölümsüzleştiriyorlar. Sosyal medya sayfalarımızdan il dışına bile ürün gönderiyoruz" dedi.
İş yerinde bulunan 'fütüvvet ağacı'yla ilgili de bilgi veren Yavuz Güney, ürünün Hasan Harakani Hazretleri'nin belirlemiş olduğu yolu anlattığını ifade etti.