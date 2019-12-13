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Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerine eğitim

Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası koordinatörlüğünde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Veteriner Fakültesi öğrencilerine yönelik, "Yenidoğan Buzağılarda Tendon Problemleri ve Cerrahisi Uygulamalı Eğitim Kursu" programı düzenlendi.

13.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:54Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerine eğitim
Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası koordinatörlüğünde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Veteriner Fakültesi öğrencilerine yönelik, " Buzağılarda Tendon Problemleri ve Cerrahisi Uygulamalı Eğitim Kursu" programı düzenlendi.
Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinde verilen eğitimde KAÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa Özaydın, öğrencileri konuyla ilgili bilgilendirdi.
Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, yaptığı konuşmada, sığır yetiştiriciliğinde yenidoğan buzağılarda tendonun en sık karşılaşılan sorun olduğunu belirterek, uzmanların katılımıyla pratik ve teorik eğitimler verdiklerini dile getirdi.
Eğitim sonunda kursiyerlere sertifika dağıtıldı.

Kafkas Üniversitesi, Yenidoğan, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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