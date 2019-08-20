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Kars Kalesi eteğindeki yangın korkuttu

Kars Kelesi eteklerinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

20.08.2019 22:09 Kars Kalesi eteğindeki yangın korkuttu
Kars Kelesi eteklerinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, Kars Kalesi eteklerinde bulunan kuru otlar henüz bilinmeyen bir sebepten yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyürken, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alanın sarp kayalıklarla çevrili olmasından dolayı yangına suyla müdahale edemedi. Ekipler ellerine geçirdiği malzemelerle kayalık alana çıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren yangın diğer bölgelere sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgenin kayalık olması ve rüzgarın da sürekli yön değiştirmesinde dolayı etrafa dağılan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri zaman zaman dumandan etilendi. İtfaiye ekiplerine zor anlar yaşatan yangın tamamen söndürüldü.

Öte yandan etrafta bulunan kurulu atların tutuşmasıyla meydana gelen yangına kuru otların üzerine atılan sigaranın sebep olduğu öğrenildi. Yetkililer özellikle vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi. - KARS

İtfaiye, Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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