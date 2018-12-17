Kars Karda Cirit Maçı Nefes Kesti

Kars
' ta ciritçilerin karnlı zemindeki müsabakası nefes kesti. 14 atla karla kaplı sahaya çıkan ciritçilerin ustalık kokan hareketleri izleyenleri heyecanlardırdı. Kaygan zeminde hem atlarını kontrol edip hem de rakipleriyle mücadele veren ciritçiler, hararetlerini ise kar yiyerek giderdi. Ciritçiler, boyunlarını sıvazladığı atlarına da kar yedirmeyi ihmal etmedi.
Karslı ciritçiler Selim
İlçesine bağlı Kekeç köyünde düzenlenen müsabakada karşı karşıya geldi. Atlarını bir süre karlı zemine hazırlayan ciritçiler, ardından zorlu maça başladı. 30'ar dakikalık iki devre şeklinde yapılan cirit müsabakası renkli görüntülere sahne oldu. Ciritçiler karlı zeminde koşturdukları atların üzerinde durabilmek için yoğun mücadele verdi. Bir tarafta kaygan sahada atlarını sürebilmek bir taraftan dengede durarak rakiplerinin ciritini savuşturmaya çalışan sporcular, yoğun efor sarfetti. At üstünde soğuk terler döken sporcular, devre arasında hareretlerini kar yiyerek giderdi. El ve yüzlerini karla yıkayan sporcular, atlarının boyunlarını da sıvazladı. Atlarına da kar yediren sporcular, maçın ikinci yarısında da karlı zeminde başarılı bir performans sergiledi.
Allah-u Ekber Dağı Atlı Cirit Spor Kulubü Başkanı Şimşek Yıldırım, karda müsabakanın zevkli olduğunu söyledi. Yıldırım, Kar yağmasıyla bu yıl ki cirit sezonunu da başlattık. Karda cirit güzel oluyor. Kar olmadığında yer sert oluyor ve ciritçi düşünce darbe görüyor. Kar, atlar için de ciritçiler içinde güzel oluyor dedi.
Öte yandan sporcuların karla kaplı sahada yaptıkları maç sonrası Beyköylü Damla Aydın
da at binerek cirit denemesi yaptı. Ustaca at binen Damla'nın kendinden emin duruşu izleyenlerin beğenisini topladı.
Selim,Kar,Kars
Kaynak: DHA