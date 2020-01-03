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Kars kedi ile köpeğin örnek dostluğu

Kedi ile köpeğin örnek dostluğuKars'ın Akyaka ilçesinde, kedinin soğuktan korunmak için kangal köpeğine sarılıp uyuması, kapleri ısıtan renkli görüntülere sahne oldu.

03.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:23
Kedi ile köpeğin örnek dostluğu
'ın ilçesinde, kedinin soğuktan korunmak için kangal köpeğine sarılıp uyuması, kapleri ısıtan renkli görüntülere sahne oldu.
İlçeye bağlı Duraklı köyü muhtarı Şahin Demirkaya, kedisi ile köpeğinin dostluğunu cep telefonuyla videoya alıp bunu sosyal medyada palaştı. Tıklanma rekoru kıran kedi ile köpeğin dostluğunu herkesin örnek almasını isteyen Muhtar Demirkaya, Soğuktan korunmak isteyen kedi, düşmanı olarak bilinen köpege sarılarak ısınmaya çalışıyor. Köpek de ona karşılık veriyor. Bu insanlara ders verecek nitelikte. Demek ki dünyada da barış, kardeşlik ön plana çıkabilir dedi.
Kars kedi ile köpeğin örnek dostluğu

Akyaka, Kars, Güncel

Kaynak: DHA


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