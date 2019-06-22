22.06.2019 18:20
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KARS Köydeki kavgada vurulan eski muhtar yaralandı, oğlu öldü

Köydeki kavgada vurulan eski muhtar yaralandı, oğlu öldüKARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Mescitli köyünde çıkan silahlı kavgada, Yakup Osko (36) öldü, köyün eski muhtarı ve babası Halis Osko (58) ise yaralandı.

Köydeki kavgada vurulan eski muhtar yaralandı, oğlu öldü
KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Mescitli köyünde çıkan silahlı kavgada, Yakup Osko (36) öldü, köyün eski muhtarı ve babası Halis Osko (58) ise yaralandı.
Arpaçay'a bağlı Mescitli köyünde bugün saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada eski muhtar Halis Osko ile oğlu Yakup Osko silahla vuruldu. Yaralanan baba ve oğlu, köylülerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulansla Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yakup Osko burada doktorların yaptığı müdahalelere karşın kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma , olayların daha fazla büyümemesi için köyde önlem aldı.KARS Köydeki kavgada vurulan eski muhtar yaralandı, oğlu öldü
Kaynak: DHA
Jandarma , Arpaçay , Güncel

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