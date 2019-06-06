KARS KUYUCUK KUŞ CENNETİ'Nİ 'KURTARIN' ÇAĞRISI -1

Kaynak: DHA

KUZEYDOĞA Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, yanlış su kullanımı, kaynakların yok edilmesiyle tamamına yakını kuruyan Kuyucuk Kuş Cenneti'nin kurtarılması için çağrıda bulundu. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü gölün kuruması nedeniyle kutlamadıklarını ifade eden Şekercioğlu, doğru tespitlerin yapılarak gölün kurtarılması için ilgili tüm kurumların harekete geçmesi gerektiğini belirtti.El Cezire Televizyonunun KuzeyDoğa Derneği ile birlikte Kars Kuyucuk Kuş Cenneti ve Iğdır Aras Kuş Cenneti'nin doğa koruma ve araştırma çalışmalarını içeren Türkiye'de yaptığı ilk doğa belgeseli bu hafta 300 milyon kişiye gösterilecek olmanın sevincini KuzeyDoğa Derneği olarak yaşayamadıklarını belirten Şekercioğlu, onun için de 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü Kuyucuk Gölü'nün yok olmak üzere olduğu için kutlayamadıkların söyledi. Kuyucuk Gölü'ne 4 gün önce gittiğini ve gördüğü manzara karşısında bir kez daha çok üzüldüğünü ifade eden Şekercioğlu, 'Daha 1 Haziran'da gördük ki Kuyucuk Gölü neredeyse tamamıyla buharlaşmış, bir parmak su kalmış, kuş sayısı son derece az ve birkaç hafta içerisinde maalesef Kuyucuk Gölü tamamen kuruyacak diye konuştu.Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Kuyucuk Gölü'nün tamamen kuruduğu hatırlatan Şekercioğlu, 'O zaman bizim ümidimiz kar ve yağmurla kendine gelmesiydi. Bu sene Türkiye bol yağış aldı, yağışlar rekor doluluk oranlarına sahipti ama buna rağmen Kuyucuk Gölü daha Haziran ayının başında kurumuş durumda ve Haziran ayı içerisinde tamamen buharlaşacak. Bu da Kuyucuk Gölü'nün kurumasının sebebinin yağmur ya da kar yağışıyla değil bölge halkının hem taban suyunu hem da yüzel suyunu göle ulaşmadan kullanmasından kaynaklandığını gösteriyor dedi.KuzeyDoğa Derneği olarak bu uyarıları yıllarca yaptıklarını kaydeden Şekercioğlu, Sivil Toplum Kuruluşu olarak araştırma ve uyarma görevini yaptıklarını fakat yetkililerin Kuyucuk Gölü'nün kuruması hakkında maalesef somut bir adım atmadığını belirtti. 2012 yılında basına verdiği bir demeci de hatırlatan Şekercioğlu bu demeçte 'Kuyucuk Gölü şu an son 10 yılın en düşük seviyesinde. Gölün su kaybı kuş sayısını da etkiledi, endişeliyiz. Gölde Kars Valiliği ile yaptığımız Türkeye'nin ilk üreme adası ana karayla birleşmiş. Taban suyunun pompalarla çekilmesi ve kaynak suyunun çevre köylerde kullanılmasıyla yeterince su almıyor. Göle Kars Çayı'ndan bu aktarılması da mümkün değil. Çünkü kanalizasyon ve atıklar karışıyor. Bu suyu Kuyucuk Gölü'ne vermek gölü öldürür ifadelerini hatırlattı.Bu beyanının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen hiç bir şeyin yapılmadığı gibi halen Kars Çayı ve Kars Barajı'ndan Kars'ın kanalizasyonunun karıştığı suyun Kuyucuk'a verilmeye çalışıldığını belirten Şekercioğlu, bunun kesinlikle gölü öldüreceğini söyledi. Kuyucuk Gölü'nü kurtarmanın çaresinin çevre köylerde önü tutulan temiz dere ve kaynak sularının tamamen tahlil edildikten sonra göle verilmesi, bunun dışında yine bölgedeki temiz kaynak sularından göle aktarılması ve bunun için detaylı bilimsel bir plan ve icraat yapılması olduğunu dile getirdi.Kuyucuk Köyü muhtarlığının da çevredeki dağlardan bir kaynak suyunun göle aktarılmasıyla ilgili proje hazırladığını söyleyen Şekercioğlu, yıllar önce hazırlanan bu projenin halen beklediğini, ödenek ayrılamadığından harekete geçilemediğini aktardı. Analiz edilmiş temiz kaynak sularının göle verilmesinin şart olduğunu bir kez danha vurgulayan Şekercioğlu, gölü hale hazırda besleyen ve Kuyucuk Köyü'nün içinden geçen tutulmadan, halk tarafından önü kapatılmadan göle verilmesinin acilen şart olduğunu söyledi.Gölün daha yaz gelmeden ilkbaharda kuruduğuna dikkat çekerek durumun vahamiyetini gözler önüne seren Şekercioğlu, 'Bakın artık yağışlı mevsimde bile göldeki su neredeyse bitmiş durumda. 16 Haziran'da Kuyucuk Gölü Festivali var maalesef festivalde bile göl tamamen kurumuş olabilir. Bu ay içerisinde zaten göl maalesef kuruyacak dedi.Kuyucuk Kuş Cenneti'nin öneminden de söz eden Şekercioğlu şunları söyledi'Kuyucuk Gölü Doğu Anadolu'nun ilk Ramsar alanı. Doğu Anadolu'nun ilk Avrupa Seçkin Turizm Cenneti, Türkiye'de ilk kuş üreme adasının yapıldığı ilk yapan hayatı geliştirme sahası, sonbaharda 45 bin kuşa ev sahipliği yapan alan, 233 kuş türü barındıran, soyu tehlikedeki türleri barındıran Kars'ın gurur kaynağı idi. Artık maalesef biz bu gölü kurtaramazsak Kars'ın utanç kaynağı olacak. Maalesef gölde üreyen küresel çapta soyu tehlikede dik kuyruk ördeğini bizler yıllardır gölde üreme zamanları göremiyoruz. Göç zamanı bir tane görsek bile o kuş göçüne devam ediyor ilkbaharda, nisan ayında, mayıs ayında maalesef gölde üreyen dik kuyruk ördeklerinin soyu tükendi. Zaten bu dik kuyruk türünün ürediği iki kritik sazlık alan ana karayla birleşmiş. İnekler, koyunlar bu göle giriyor ve bu gölün hassas kati doğa koruma alanlarında sık sık beslendiklerini görüyoruz. Bununla da ilgi düzenli bir şey yapılmıyor. Biz göle gittiğimiz zamanlar gölün etrafında sazlıklarında beslenen hayvanlar görüyoruz. Benim en büyük üzüntüm bundan sonra gölün tamamen yok olmasıdır. Zaten 45 kuşu barındırdığı sonbahar aylarında hiçbir varlık gösterme şansı yoktur. Geçen sonbaharda da olmadı bu sonbaharda da olmayacaktır. Tarım Orman Bakanımıza, Doğu Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne, Kars Valimize rica ediyorum Kuyucuk Gölü'nü kurtaralım.