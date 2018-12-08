Kars Kyk Çalışanları Uyuşturucu Konusunda Bilgilendirildi

Kars
'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)'da 244 çalışan uyuturucuyla mücadele kapsamında bilgilendirildi.
"İçişleri Bakanlığı
Uyuşturucu ile Mücadele Politikası" belgesinde yer alan "15. Yerel Yönetimlerin Uyuşturucu ile Mücadelede Etkin Kullanımının Sağlanması" faaliyeti kapsamında; yerel yönetimlerin ve vatandaşların uyuturucuyla mücadeleye destek olması ve ihbar mekanizmasını güçlendirmek amacıyla "Narkorehber Modülü" hazırlanarak eğitim faaliyetleri başlatıldı.
Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kars İl Müdürlüğü'nde görevli 244 kişiye bilgilendirme bilgilendirme yapıldı.
KYK'da düzenen bilgilendirme toplantısında; Narkotik ekiplerince, katılımcılara uyuşturuc ile ilgili çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.
Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Uyuşturucu ticareti yapan, toplum sağlığına ve gençlerimize zarar veren zehir tacirleriyle mücadelemiz her yönüyle kesintisiz olarak devam edecektir" denildi. - KARS
Yurtlar Kurumu,Kars
08 Aralık 2018 Cumartesi 10:39