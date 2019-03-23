Kars Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kars
merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen zanlılara yönelik, Kars, Ankara
, Kayseri
, Uşak
, Samsun
, Hakkari
, Yozgat
, Burdur
, Sivas
ve Şırnak
'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 albay, 2 yarbay, 6 yüzbaşı, 2 üsteğmen ve 2 astsubay gözaltına alındı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Diğer 10 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kars, Güncel
Kaynak: AA