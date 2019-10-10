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Kars meyve ve sebze kasaları altında kaçak sigara

Meyve ve sebze kasaları altında kaçak sigaraKARS'ta meyve ve sebze kasalarının içi ile altına gizlenmiş 1478 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

10.10.2019 17:05
Meyve ve sebze kasaları altında kaçak sigara
KARS'ta meyve ve sebze kasalarının içi ile altına gizlenmiş 1478 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen istihbarat çalışmalar sonunda bir şüphelinin kaçakçılık yaptığı tespit edildi. Kimliği açıklanmayan şüphelinin kamyoneti, 8 Ekim günü Digor İlçesi Sorguçkavak Köyü Mevkisi'nde durduruldu. Kamyonetteki meyve ve sebze kasalarının içi ile altında 1478 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Şüpheliye kaçak sigaradan 20 bin 692 TL, Karayolları Trafik Kanunu'ndan da 2 bin 126 TL idari para cezası kesildi. Kamyonet de 15 gün süreyle trafikten men edildi.
Kars meyve ve sebze kasaları altında kaçak sigara

Güncel

Kaynak: DHA

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