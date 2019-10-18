Haberler » Yaşam » Kars MHP Kadın Kolları şehitler için helva dağıttı

Kars MHP Kadın Kolları şehitler için helva dağıttı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars Kadın Kolları, Cuma namazı çıkışı Fethiye Camisinde şehitler için helva dağıttı.

18.10.2019 15:50Kars MHP Kadın Kolları şehitler için helva dağıttı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars Kadın Kolları, Cuma namazı çıkışı Fethiye Camisinde şehitler için helva dağıttı.

Devletin yanında olduklarını ve her zaman da yanında olacaklarını ifade eden MHP Kars İl Başkan Yardımcısı Yaşar Yılmaz, etkinliğin Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yapıldığını söyledi.

MHP Kars Kadın Kolları Başkanı Selma Yıldırım, "Aziz Şehitlerimiz için helva yaptık, onları dağıtıyoruz. Suriye'de savaşan askerlerimizin yanındayız, rabbim onları korusun. Buradan da askerlerimize sevgimizi, saygımızı iletiyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yaklaşık 400 helva dağıtıldı. Etkinlik sonrası MHP Kadın Kolları Başkanlığı asker selamıyla Mehmetçiği selamladı. - KARS

Milliyetçi Hareket Partisi, Kars, MHP, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
16:09 Sarıkamış Kaymakamı ve Muhtarlarından Asker selamı
16:08 Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Muhtarlarla bir araya geldi
15:50 Kars MHP Kadın Kolları şehitler için helva dağıttı
15:45 Pazaryeri'nin tarımsal sorunları Ankara'da masaya yatırıldı
15:43 Kurtuluş Mahallesi'ne kreş açılıyor
15:20 Hemşehri dernekleri Suriye'deki Türk askeri için bir araya geldi
15:12 Ortaca'da "Uyum mahalle buluşmaları'
18.10.2019 16:19:27