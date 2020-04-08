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KARS Müşteriden aldığı paralara sirke ve kolonya ile dezenfekte

Müşteriden aldığı paralara sirke ve kolonya ile dezenfekteKARS'ın Selim ilçesinde, bakkal dükkanı işleten Kerem Keklik (39), koronavirüs salgını nedeniyle hijyeni elden bırakmıyor.

08.04.2020 09:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:18
Müşteriden aldığı paralara sirke ve kolonya ile dezenfekte
KARS'ın Selim ilçesinde, bakkal dükkanı işleten Kerem Keklik (39), koronavirüs salgını nedeniyle hijyeni elden bırakmıyor. Keklik, iş yerine gelip alışveriş yapan müşterilerin verdiği kağıt ve demir paraları sirke ya da kolonya ile dezenfekte ettikten sonra kasaya bırakıyor.
Uzmanların, banknotları 'en kirli nesne' olarak nitelediğini söyleyen Kerem Keklik, bu nedenle müşterilerin verdiği her parayı sirke ya da kolonya sıkarak dezenfekte ettiğini söyledi. Koronavirüs nedeniyle küçük esnaf bile olsa tedbiri elden bırakmadığını ifade eden evli ve 2 çocuk babası Kerem Keklik, "Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Parada binlerce bakteri olduğu haberini okumuştum. Ama pek umursamıyorduk. Son günlerde binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle bir dizi önlemler almaya başladım. İş yerime gelen maskesiz ve eldivensiz müşteriye sosyal mesafe uyguluyorum. Verilen paraları ise sirke ya da kolonya ile dezenfekte edip kasaya bırakıyorum. Herkes üzerine düşen görevi yaparsa bu illetten kısa sürede kurtuluruz. Aksi takdirde hem can kaybımız çoğalır hem de ekonomik olarak çok zor günler yaşarız" diye konuştu. KARS Müşteriden aldığı paralara sirke ve kolonya ile dezenfekte

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Selim, Güncel

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KARS Müşteriden aldığı paralara sirke ve kolonya ile dezenfekte
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