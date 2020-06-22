KARS Narkotik köpeği Odin'in zafer pozu

Narkotik köpeği Odin'in zafer pozuKARS Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, durdurulan araçta narkotik köpeği Odin ile yapılan aramada 1 kilo 875 gram toz esrar ele geçirildi.

22.06.2020 19:03 | Son Güncelleme: 22.06.2020 19:10
Narkotik köpeği Odin'in zafer pozu
KARS Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, durdurulan araçta narkotik köpeği Odin ile yapılan aramada 1 kilo 875 gram toz esrar ele geçirildi. Odin, ele geçirilen uyuşturucu ile birlikte ayaklarının üzerine kalkarak poz verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmayla, 34 plakalı otomobille uyuşturucu taşınacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, aracı yakın takibe alıp uygun bir yerde yolu keserek durdurdu. Sürücüsü Z.C.B. gözaltına alındı. Otomobilde Narkotik köpek Odin ile yapılan aramada, 3 paket halinde 1 kilo 875 gram uyuşturucu madde (Toz Esrar) ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen araç sürücüsü Z.C.B. 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutaklanarak cezaevine gönderildi. KARS Narkotik köpeği Odin’in zafer pozu

Kaynak: DHA

Etiketler: Narkotik, Güncel, Haber

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