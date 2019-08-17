KARS Narmanlı Aşık Sümmani şenlikleri başladı

Narmanlı Aşık Sümmani şenlikleri başladı

Erzurum'un Narman İlçesi'nde Belediye Başkanlığı tarafında düzenlenen Aşık Sümnani'yi Anma Şenliklerinin 20'ncisi Sümmani'nin türbesinin bulunduğu Samikale Köyü'nde halk ozanları dinletisiyle başladı. Sümmani'nin doğup büyüdüğü evi, köy mezarlığındaki türbesi ve bade içtiği Ablak Taşı ziyaretiyle devam eden etkinlikler, panel ve konser programıyla son bulacak.

Sabah saatlerinde Samikale köyünde Sümmani'nin türbesinin karşısındaki bir bahçede düzenlenen programa Narman Kaymakam vekili Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Belediye Başkanı Burhanettin Eser, Aşık Sümmani'nin torunu Hüseyin Sümmanioğlu, Bursa Nenehatun Dernek Başkanı Rabia Gülen, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, köy muhtarlığı ve vatandaşlar katıldı. Halk ozanları Hüseyin Sümmanioğlu, İsrafil Taştan, Ali Serhati, Ertuğrul Ataç, Fuat Çerkezoğlu, Zakir Tekgül, Abubekir Zamani, Baki Çetin, Mevlüt Mertoğlu ve Beyzade Arslan, Sümmani'ye ait değişleri saz ve sözleriyle dile getirdiler.

Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, Aşık Sümani'yi anma etkinliklerini bundan sonraki yıllarda daha da zengin programlarla devam ettireceklerini söyleyerek, Aşık Sammani'nin evini de müzeye çevireceklerini belirtti. Aşık Sümmani'nin torunu Hüseyin Sümmanioğlu da Aşık Sümmani'nin ülke genelinde tanıtımının sağlanması ve üniversitelerde de tez konusu olarak ele alınmasını istedi. Sümmani'yi anma etkinlikleri akşam saatlerinde sanatçılar Edanur Kandil, Narmanlı Selim, Seda Avcıoğlu Konseri Abdullah Erkal, İsmail Bingöl, Aysun Gültekin ve Grub Abdal konseriyle son bulacak.

Kaynak: DHA