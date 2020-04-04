Kars nisanda beyaza büründü
Kars'ta etkili olan kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü.
04.04.2020 09:04 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:04
Kentte dün etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Sabah saatlerinde de yoğunluğunu artıran yağış nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı.
Nisan ayında etkili olan kar şaşkınlık yaratırken, bazı vatandaşlar araçları üzerinde biriken karları temizledi.
Arpaçay ilçesinde de etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.
İlçeye bağlı Kuyucuk köyünde kar yağışı besicilere zor anlar yaşattı. Karla kaplanan köyde kazlar kar üzerinde yemlendi.
Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA