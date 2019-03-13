Kars Özel İdare Kent Merkezinde Buz Temizliği Yapıyor

Kars
'ta ısınan havalar birlikte kaldırım ve caddeler de kalan buzlar İl Özel İdaresi ekiplerince temizleniyor.
Kars İl Özel İdaresi ekipleri, kent merkezinde cadde ve kaldırımlarda biriken buzları iş makinalarıyla kırarak temizliyor. Özel İdarenin buz temizleme çalışmalarına vatandaşlar da eşlik ediyor.
Kars Belediyesinin kar temizleme çalışmasının yetersiz kalması nedeniyle Kars İl Özel İdaresi ekipleri, Vali Türker Öksüz
'ün talimatıyla bugün 2 kamyon, 2 kepçe ve 1 greyder ile Atatürk
Caddesinde çalışmalara başladı. İş makinaları marifetiyle kırılan buzlar kamyonlar doldurularak kent dışına çıkarılıyor.
Kars İl Özel İdaresi ekiplerince buz temizleme çalışmalarının kent merkezinde tüm cadde ve kaldırımlarda dam edeceği öğrenildi. - KARS
Kars, Yaşam
Kaynak: İHA