Kars Polisi Bin Kitap Dağıttı

Kars
'ta, polis 19 okulda, bin kitap dağıttı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından "ÇOGEP Sporcu Gençlik Sağlıklı Gelecek" Projesi kapsamında öğrencilerin sosyal gelişimine katkıda bulunmak, toplumsal yaşama ilişkin bilgi ve becerilerini artırmak, öğrenme ve araştırma becerilerini geliştirmek ve verimli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla 19 okula toplamda bin adet kitap desteğinde bulundu.
Konuyla ilgili olarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkıda bulunmak amacıyla benzer etkinliklere devam edilecektir" denildi. - KARS
11 Aralık 2018 Salı 17:18