Kars Polisi Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Karşı Vatandaşları Uyardı

Kars
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince sessiz katil olarak bilinen karbonmonoksit zehirlenmesine karşı vatandaşlara bilgilendirme yaptı.
Kış mevsiminin gelmesine bağlı olarak karbonmonoksit gazı zehirlenmesi olaylarının yaşanmaması için Kars'ta soba yakılan alanların fazla olduğu yerlerde ve halkın yoğun olarak bulunduğu caddelerde "Sessiz Katil Karbonmonoksit" isimli broşür dağıtan ekipler, bilgilendirme yaparak alınması gereken tedbirleri anlattı.
Konuyla ilgili olarak Kars İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımıza yılda en az bir kez bacaların temizliğinin yapılması, çürük boru kullanılmaması, gece yatmadan önce yanan sobaya kömür atılmaması, üstten tutuşturulması, hava ve duman kapaklarının kesinlikle kapatılmaması, lodoslu havalarda soba yakılmaması konularında daha dikkatli olmalarını öneriyoruz" denildi. - KARS
Emniyet Müdürlüğü,Kars
14 Aralık 2018 Cuma 09:55