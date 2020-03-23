Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kars polisinden anonslu koronavirüs uyarısı - Haberler

Kars polisinden anonslu koronavirüs uyarısı

Kars polisinden anonslu koronavirüs uyarısıKARS'ta polis ekipleri, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkan 65 yaş üstü kişiler ile cadde ve sokaklarda dolaşanlara uyarılarda bulundu.

23.03.2020 09:37 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:43

Kars polisinden anonslu koronavirüs uyarısı

KARS'ta polis ekipleri, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkan 65 yaş üstü kişiler ile cadde ve sokaklarda dolaşanlara uyarılarda bulundu. Kars'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsün tedbirleri konusunda kent merkezindeki cadde ve sokaklarda gün boyu denetim yaptı. Cadde ve kavşaklarda polis araçlarından megafonla, "Değerli Karslılar, sizlere salgın nedeniyle evlerinizde kalmanızı tavsiye ediyoruz. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamaları gerekmektedir. Salgın hastalık nedeniyle evlerinizde kalmanız gerekmektedir" anonsları yapıldı.

65 yaş üstü kişilere yönelik de kontroller gerçekleştiren ekipler, bir araya gelen kişileri de tedbirler konusunda bilgilendirdi. Polisler ayrıca, trafikte seyreden araçları durdurarak tek tek uyarılarda bulundu. Vatandaşlara bir an önce evlerine gitmelerini ve evlerinden çıkmamalarını isteyen polisler hem kendileri hem de ailelerinin sağlıkları için bu kurallara uymalarının şart olduğunu ifade etti.

Uygulamaların ve polislerin anonslu uyarılarının önemli olduğunu ve dikkate alınması gerektiğini belirten vatandaşlar ise genel anlamda kurallara uyulduğunu söyledi. Vatandaşlar, özellikle yaşlıların bu kuralları ihlal ettiğini gözlemlediklerini ifade etti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kars polisinden anonslu koronavirüs uyarısı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Kars polisinden anonslu koronavirüs uyarısı
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Polis, Kars, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Haberler
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Çocuğunu öldüren sürücü para cezası alınca, acılı aile isyan etti Haberler
Çocuğunu öldüren sürücü para cezası alınca, acılı aile isyan etti
Bir ülkede, cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 mahkum hayatını kaybetti Haberler
Bir ülkede, cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 mahkum hayatını kaybetti
Fotoğraf dün gece İstanbul’da çekildi! Virüsle bu şekilde mücadele zor Haberler
Fotoğraf dün gece İstanbul'da çekildi! Virüsle bu şekilde mücadele zor
Koronavirüs sebebiyle bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Koronavirüs sebebiyle bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL’den satılıyor Haberler
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL'den satılıyor
Türkiye, aldığı önlemlerle Avrupa’nın önünde! Bir ülkede daha yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı Haberler
Türkiye, aldığı önlemlerle Avrupa'nın önünde! Bir ülkede daha yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs hayatı durdurdu: En yoğun günde bile yollar boş Haberler
Koronavirüs hayatı durdurdu: En yoğun günde bile yollar boş

Son Dakika Güncel Haberleri

Gençlerin iyilik hareketi engellilerin hayatına dokundu - Haber Ankara'da koronavirüs tedbirleri - Haber Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - Haber Evden çıkamadı, alışveriş için evden markete drone yolladı - Haber Balkonundan mikrofonla sokaktakilere '65 yaş' uyarısı yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum - Haber "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın - Magazin Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı - Haber Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor - Haber
Loading