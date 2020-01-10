Haberler » Güncel » Kars şahmeran'ı kars kalesi'nden uçurdu - Haber

Kars şahmeran'ı kars kalesi'nden uçurdu

Şahmeran'ı Kars Kalesi'nden uçurduMardinli Zahit Mungan, 8 metrelik üç boyutlu "Şahmeran" görünümlü uçurtmayı Kars Kalesinden uçurdu.

10.01.2020 09:33 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:41
Şahmeran'ı Kalesi'nden uçurdu
Mardinli Zahit Mungan, 8 metrelik üç boyutlu "Şahmeran" görünümlü uçurtmayı Kars Kalesinden uçurdu.
Çocukluğundan başlayan uçurtma hobisini sürdüren 25 yaşındaki Zahit Mungan, yaklaşık 10 yıl önce sosyal medya üzerinden temas kurduğu bir uçurtma kulübü vesilesiyle 3 boyutlu modern uçurtmaları dünyanın ve ülkemizin çeşitli noktalarında uçuruyor. 800 parçadan oluşan 3 boyutlu 'Şahmeran uçurtması' yapan Mungan, bu uçurtmasıyla 'dan Fas'a, Fransa'dan 'ya kadar farklı ülkelerde festivallere katıldı. Mungan'ın bu sefer ki durağı ise Kars Kalesi oldu. Kalede önce güvercin ardından da farklı bir uçurtmaları göklere çıkaran Mungan, Şahmeran görünümlü uçurtmasını da havalandırdı.
Çocukluğundan itibaren uçurtma merakı olduğunu belirten Mungan, "Yapmış olduğum uçurtmaları burada uçurmaya çalışıyorum. Mardin'de 7'den 70'e herkes, 4 mevsim uçurtma uçuruyor. Uçurtma sadece bir ip ve parçadan oluşmuyor. Önce saatlerce hayal edip, çizime döküyorsun. Sonra bunu birleştirip ve sonrasında onu uçurabilmek inanılmaz bir mutluluk. Uçurtmanın heyecanı sadece ipini tutmak değildir. Havada dalgalanması ve onun için saatlerce emek veriyor olman heyecan verici bir şey. Kendime özgü uçurtmalarım var. Şahmeran ile 5 ay uğraştım, 800 parçadan oluşuyor. 8 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde, 7 yılanbaşı var" diye konuştu.
Uzun zamandır Kars'a gelmek istediğini belirten Mungan, "Bu seneye kısmet oldu. Kars kalesinde Şahmeran uçurtmamı havalandırdım. Kars'ı gerçekten çok beğendim. Şahmeran uçurtma Mardin'de bir efsanedir. Ani Harabeleri'nde de Şahmeran efsanesi varmış bunu da yeni öğrendim. Dünyanın bir çok bölgesinde düzenlenen uçurtma festivallerine katılıyorum. Çünkü uçurtma uçurmayı seviyorum ve bu beni mutlu ediyor" dedi.
Kars şahmeran'ı kars kalesi'nden uçurdu

Hindistan, Ukrayna, Kars, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:57  Kadıköy'de denizde ceset bulundu - Haber
10:57  KADIKÖY'DE DENİZDEN CESET ÇIKTI; MERAKLI VATANDAŞLAR POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI - Haber
10:52  Çelik: "10 Ocak Gazeteciler Gününü kutluyorum" - Haber
10:51  Başkan Demir'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Haber
10:51  Sokaklardaki sahipsiz hurda araçlar toplanıyor - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
08:19  Şaka olsun diye yeğeniyle ölüm videosu çekti, şaka videosundaki gibi can verdi - Haber
10.01.2020 11:05:57