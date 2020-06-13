KARS Sarıkamış'ta bozayılar ilçe merkezine indi

Sarıkamış'ta bozayılar ilçe merkezine indiSARIKAMIŞ, (Kars) (DHA)- KARS'ın Sarıkamış ilçe merkezine ineren bozayı bir apartmana kadar girdi.

13.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:54
Sarıkamış'ta bozayılar ilçe merkezine indi
SARIKAMIŞ, (Kars) (DHA)- KARS'ın Sarıkamış ilçe merkezine ineren bozayı bir apartmana kadar girdi. Anne bozayı ile 3 yavrusu ile sokaklarda dolaşıp, çöp konteynerinde yiyecek aradı.
Sarıkamış ilçesinde, kış uykusundan uyanan boz ayılar, yiyecek için Sarıkamış çöplüğüne inmeye başladı. Sarıçam ormanlarına yakın mahalleleri gece saatlerinde inen bozayılar, çöp konteynerlerinde yiyecek arıyor. Yavrularıyla cadde ve sokaklarda da gezinen bozayıların zaman zaman apartmanlara da girmesi mahalle sakinlerini korkutuyor. Sokakları gezen ayı ve 3 yavrusu, çöp bidonlarını devirerek, yiyecek aradı. Ayı ve yavrularının ilçe gezisi, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, boz ayı ve yavrularının sokakları dolaşmaları yer aldı. Bozayının bir apartmandan çıkma anı ise şaşkınlık içerisinde kayda alındı. KARS Sarıkamış’ta bozayılar ilçe merkezine indi

Kaynak: DHA

Etiketler: Sarıkamış, Kars, Anne, DHA, Güncel, Haber

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