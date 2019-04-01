Kars Seçim Sonuçları: 31 Mart Kars Yerel Seçim Sonuçları

Kars yerel seçim sonuçları, resmi olmayan verilere göre belli oldu. 31 Mart Pazar günü Kars'ta yerel seçim için kurulan 167 sandığın hepsi tamamen açıldı ve oyların sayımı sona erdi. Kars Belediye Başkanlığı yarışında ilk üç sırada Ak Parti'den Mehmet Abdi Bulut ile MHP'den Ömer Yabancı ve İYİ Parti'den Ahmet Nalçacıoğlu yer alıyordu. Peki hangi aday kazandı? Adaylar ne kadar oy aldı? İşte Kars yerel seçim sonuçları detayları...

KARS BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Kars Belediye Başkanlığı için; HDP adına Ayhan Bilgen, İYİ Parti adına Settar Kaya, DSP adına Naif Albeyoğlu, MHP'den Çetin Nazik yarıştılar. 52 bin 856 kayıtlı seçmenden Kars yerel seçimi için 42 bin 796 oy kullanıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Kars Belediye Başkanı HDP adayı Ayhan Bilgen oldu. Resmi olmayan verilere göre Kars yerel seçim sonuçları ve adayların oy dağılımı şöyle;

Ayhan Bilgen HDP 12.172 OY %29,54

Çetin Nazik MHP 10.947 OY %26,57

Taner Toraman CHP 9.127 OY %22,15

Naif Alibeyoğlu DSP 7.607 OY %18,46

Settar Kaya İyi Parti 930 OY %2,26

KARS 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Kars'ta seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Kars'ta 2014'de yerel seçimlerde MHP adına Murtaza Karaçanta, CHP adına Naif Alibeyoğlu aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre MHP % 28,34 oy oranı ile Kars Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. CHP ise % 25,12 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. AK Parti adayı Nevzat Bozkuş % 25,01 oy oranı ile 3, BDP adayı Yusuf Yıldırım % 19,43 oranı ile 4. sırada yer aldı.