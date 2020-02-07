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Kars şehidini uğurladı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı (28) memleketi Kars'ın Arpaçay ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

07.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:21Kars şehidini uğurladı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı (28) memleketi 'ın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı, yaşanan ikinci çığda şehit düştü. Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın cenazesi dün Van'da düzenlenen törenin ardından uçakla Kars'a getirildi. Burada törenle karşılanan Avcı'nın cenazesi karayolu ile Arpaçay ilçesindeki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bugün öğlen saatlerinde hastane morgundan alınan şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın cenazesi Merkez Camine getirildi. Şehidin yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.  İl Müfütüsü Yusuf Eviş'in Cuma namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından, omuzlara alınan Avcı naaşı ilçe merkezindeki mezarlıkta defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Arpaçay ilçe merkezinde yaşayan Bahar- Asim Avcı çiftinin 3'ü kız 5 çocuğundan en küçüğü olan Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı, 2018 yılında Van'ın Çatak ilçesinin Karaboğa Jandarma Karakolu'nda göreve başladı. Avcı'nın 2 aylık nişan olduğu öğrenildi.

Törene, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Vali Türker Öksüz başta olmak üzere protokol, şehidin yakınları, çok sayıda asker ve vatandaş katıdı.



Arpaçay, Kars, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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