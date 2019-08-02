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KARS Şiddetli rüzgar diyaliz hastalarını taşıyan minibüsü devirdi, 6 yaralı

Şiddetli rüzgar diyaliz hastalarını taşıyan minibüsü devirdi, 6 yaralıKars'ta şiddetli rüzgar diyaliz hastalarını taşıyan minibüsü devirdi, kazada 6 kişi yaralandı.

02.08.2019 16:02
KARS Şiddetli rüzgar diyaliz hastalarını taşıyan minibüsü devirdi, 6 yaralı
Şiddetli rüzgar diyaliz hastalarını taşıyan minibüsü devirdi, 6 yaralı
Kars'ta şiddetli rüzgar diyaliz hastalarını taşıyan minibüsü devirdi, kazada 6 kişi yaralandı.
Olay Kars- Iğdır karayolu vericiler mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Mahir Şaran idaresindeki 36 S 0094 plakalı servis minibüsü Harakani Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören hastaları çevre köylerindeki evlerine bırakmak için yola çıktı. Vericiler mevkiinde şiddetli rüzgar sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs devrildi. Yola yan yatan araçta bulunan diyaliz hastalarının yardımına yoldan geçen vatandaşlar koştu. Karayoluna yatırılan 6 yaralıya olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ettikten sonra Harakani Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Iğdır, Kars, Güncel

Kaynak: DHA

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