KARS SUSUZ BELEDİYESİ'NDEN ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ

KARS'ın Susuz İlçesi
'nin Belediye Başkanı Oğuz
Yantemur, 3 kilometre mesafede bulunan mahallelerdeki vatandaşların ilçe merkezinde alış-verişlerini yapıp evlerine gidebilmeleri için ücretsiz servis imkanı sundu.
31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde Susuz İlçe Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP
'li Oğuz Yantemur
, alış-verişe gelen vatandaşlar için servis uygulaması başlattı. İlçeye uzak olan İnkilap ve Cumhuriyet mahallelerinde oturan vatandaşlar, belirli saatlerde hareket eden servis araçlarıyla alış-verişe gidiyor. İlçe merkezindeki işyerlerinde işlerini bitiren vatandaşlar, yine servis araçlarıyla evlerinin yolunu tutuyar. Belediyenin günde 4 sefer olarak uygulamaya koyduğu servislerden öğrenciler de faydalanıyor. Okul giriş ve çıkış saatlerine göre hareket eden servis araçlarına binen öğrenciler, evleri ile okulları arasındaki 3 kilometrelik yolu da yürümekten kurtuluyor.
Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, ilçe merkezine uzak olan İnkilap ve Yantemur mahalleleri için servis hizmetinin başlatıldığını söyledi. Merkeze yaklaşık 3 milometre uzaklıktaki mahallelere düzenlenen servis aracının günde 4 sefer yaptığını belirten Başkan Yantemur, Saat 08.00-10.00 ve 12.00-16.00'da servisler yapılıyor. Vatandaşın talebine göre de saati ayarlıyoruz. Bu uygulamanın belediyemize fazla bir külfeti de yoktur. Vatandaşlarımız da bu uygulamadan çok memnunlar. Bizde vatandaşımıza böyle bir hizmet verdiğimiz için çok mutluyuz. Buralarda ikamet edenler mesafenin uzaklığından büyük sıkıntı çekiyorlardı. Özellikle de kışın öğrencilerimiz de olumsuz etkileniyordu. Vatandaş alış-veriş yapmak istediklerinde zorlanıyorlardı. Şimdi bu uygulamayla rahatlıkla gelip alış-verişlerini yapıp servis araçlarıyla evlerine dönebiliyorlar. Servislerimizi de okul geliş ve çıkış saatlerine göre ayarladık. Öğrencilerde bundan çok memnun kaldılar. Çocuklarımız için ayrıca güvenli bir ulaşım oldu. Biz vatandaşımızın yararına kamu hizmeti yapıyoruz diye konuştu.
Servis uygulamasından memnun olduklarını belirten vatandaşlar, gönül rahatlığıyla işlerini yaptıklarını söyledi. Önceden alış-veriş yapmanın kendileri için büyük zorluk olduğunu anlatan vatandaşlar, servis aracı sayesinde rahat ve güvenli bir yolculuk yaptıklarını ifade etti.
Kaynak: DHA
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