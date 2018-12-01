Kars'ta 1 Ayda Haklarında Yakalama Kararı Bulunun 42 Kişi Yakalandı

Kars
'ta haklarında çeşitli suçlarda yakalama kararı bulunan 42 kişi yakalandı. Yakalanan 42 kişiden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, tarafından 01.11.2018 ile 30.11.2018 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 42 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirlen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen şüpheli 42 kişiden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 20 kişi ise Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı. - KARS
Kars
01 Aralık 2018 Cumartesi 10:09