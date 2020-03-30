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Kars'ta 1 mahalle ve 3 köyde karantina

Kars'ta 1 mahalle ve 3 köyde karantina Kars'ta yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ve üç köyde karantina kararı alındı.

30.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:12
Kars 'ta 1 mahalle ve 3 köyde karantina
KARS - Kars'ta yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ve üç köyde karantina kararı alındı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Kağızman İlçesine bağlı Karabağ Köyü de karantinaya alındı. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler köy girişinde tedbir alırken, köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.
Karantina uygulaması kapsamında ayrıca Dağpınar beldesine bağlı Merkez mahallesi, Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü ve Susuz ilçesine bağlı Erdağı köyü da karantinaya alındı.
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Kars’ta 1 mahalle ve 3 köyde karantina

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Kars, Genel

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Kars'ta 1 mahalle ve 3 köyde karantina
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