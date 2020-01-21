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Kars'ta "1. Selim Ata Sporları Kış Festivali" heyecanı

Kars'ın Selim ilçesinde atlı cirit, atlı kızak ve at yarışlarının yapılacağı "1. Selim Ata Sporları Kış Festivali" düzenlenecek.

21.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:54Kars'ta
'ın ilçesinde atlı cirit, atlı kızak ve at yarışlarının yapılacağı "1. Selim Ata Sporları Kış Festivali" düzenlenecek.
İlçede 25 Ocak'ta ilki gerçekleştirilecek festivalle, Orta ve Anadolu'da yüzyıllardır oynanan ata sporlarının yaşatılması amaçlanıyor.
Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalde atlı cirit, atlı kızak ve at yarışlarının düzenleneceğini belirtti.
Altun, "Ata sporlarını burada yaşatmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki yıllarda bizler ve bizlerden sonra gelecek arkadaşlarımız bu güzel geleneği yaşatacaklar." dedi.
Coşkun Altun, festivalde sergilenecek oyunların, Orta Asya ve Anadolu'da yüzyıllardır oynandığına işaret ederek, "İnşallah güzel bir etkinlik olacak. İlçemizde profesyonel olarak yapılan atlı ciritte takımlarımız mücadele edecek. Dedelerimiz at sırtında savaşlarda mücadele etmiş ve kazanmış. Biz de ata sporlarımızı, geleneğimizi, yaşatmak için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Coşkun Altun, Selim, Asya, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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