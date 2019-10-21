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Kars'ta 10 metrelik çukurda kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü

Kars'ta, 10 metrelik çukurda define aradıkları öne sürülen 5 kişi suçüstü yakalandı.

21.10.2019 15:16Kars'ta 10 metrelik çukurda kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü
Kars'ta, 10 metrelik çukurda define aradıkları öne sürülen 5 kişi suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ataköy mevkisinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 5 kişiye rastladı.
Define bulmak için söz konusu mevkide kaçak kazı yapıp 10 metrelik çukur açtıkları anlaşılan zanlılar, suçüstü yakalanıp işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaçak kazı yapılan alandaki aramada, figürlü taş, 2 kazma, 3 kürek, testere, keser, 2 murç, hilti, 10 eldiven, 25 metre kablo ve halat ele geçirildi.

Jandarma, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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