Kars'ta 12 Kişi Karbonmonoksitten Zehirlendi

20 Kasım 2018 Salı 11:05



20 Kasım 2018 Salı 11:05

Kars'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından aileden 12 kişi zehirlendi.Kars'ın Digor İlçesi'nde C.T. havaların soğumasıyla birlikte evinde ısınmak için soba yaktı. C.T.'nin hayvan gübresi kullanarak yaktığı soba, rüzgar lodos esmesinden dolayı bacadan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından evde yaşayan toplam 12 kişi zehirlendi.Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, dumandan zehirlenen 12 kişiyi Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine intikal ettirdi. Hastane de tedavi altına alınan 12 kişinin durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. - KARS