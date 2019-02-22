Kars'ta 150 Bin Liralık Hırsızlık Olayının Zanlıları Yakalandı

Kaynak: İHA

Kars'ta atıl durumda bulunan bir otelde meydana gelen 150 binliralık hırsılık olayının zanlıları yakalandı.Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Halitpaşa Mahallesi Çevreyolu civarında eski bir otelde meydana gelen 150 bin TL değerinde muhtelif eşyaların çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan detaylı çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, hırsızlık olayını gerçekleştiren, aracılık eden ve sattığı tespit edilen şüpheli 4 kişiden, 2'si yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramada, 2 adet Yemek Dinlendirme ve Servis Dolabı, 1 adet havalandırma cihazı ve 17 adet Yer Altı Aydınlatma Projektörü ele geçirilmiş muhafaza altına alındı.Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler getirildikleri İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Polis 2 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı.Öte yandan konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın güven ve huzur ortamına yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir" denildi. - KARS