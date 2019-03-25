Kars'ta 17 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı Bulunuyor

Kaynak: İHA

Kars'ta kar yağışı ve tipiden 17 köy yolunda ulaşıma kapalı bulunuyor.Kars'ta önceki etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Tipiden 17 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma çaılması için çalışma başlatıldı.Kar yağışı ve tipiden Digor'da 3, Sarıkamış'ta 6 ve Susuz'da 8 köy olmak üzere toplam 17 köy yolu kapalı, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - KARS