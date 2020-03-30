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Kars'ta 3 köy ve 1 belde karantinaya alındı

Kars'ta 3 köy ve 1 belde, korona virüs kapsamında karantinaya alındı.

30.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:57
Kars 'ta 3 köy ve 1 belde, korona virüs kapsamında karantinaya alındı. Karantinaya alınan bölgelere giriş-çıkış yasaklandı.
Kars'ta korona virüsten dolayı karantinaya alınan bölgelerde giriş ve çıkışlarda jandarma ekipleri görev aldı. Jandarma ekipleri görev aldıkları ve karantinaya alınan bölgelere vatandaşların giriş çıkışına izin vermiyor.
Kars'ta Dağpınar Belediyesi'nin Merkez Mahallesi, Digor 'a bağlı Türkmeşen köyü, Susuz'a bağlı Erdağı köyü ve Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, "Dağpınar Belediyesi'nin Merkez Mahallesi, Digor'a bağlı Türkmeşen köyü, Susuz'a bağlı Erdağı köyü ve Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı" denildi.
(Işık Çapanoğlu/İHA)
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Kars’ta 3 köy ve 1 belde karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Dağpınar, Digor, Kars, Güncel

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Kars'ta 3 köy ve 1 belde karantinaya alındı
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