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Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

03.11.2019 17:32Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Kentin Kağızman ilçesine bağlı Yolkorur köyü kırsalında düzenlenen operasyonun helikopterlerin de katılımıyla gerçekleştirildiği öğrenildi.
Operasyonda teröristlere ait silahların da ele geçirildiği belirtildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.


Güncel

Kaynak: AA

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