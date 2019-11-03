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Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

03.11.2019 18:36
Kars kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Kentin Kağızman ilçesine bağlı Yolkorur köyü kırsalında düzenlenen operasyonun helikopterlerin de katılımıyla gerçekleştirildiği öğrenildi.
Operasyonda teröristlere ait silahların da ele geçirildiği belirtildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Güncel

Kaynak: AA


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