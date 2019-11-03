Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kentin Kağızman ilçesine bağlı Yolkorur köyü kırsalında düzenlenen operasyonun helikopterlerin de katılımıyla gerçekleştirildiği öğrenildi.

Operasyonda teröristlere ait silahların da ele geçirildiği belirtildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Kaynak: AA