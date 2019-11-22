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Kars'ta 3'ü eski 4 polise FETÖ/PDY gözaltısı

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 3'ü meslekten ihraç edilen 4 polis gözaltına alındı.

22.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:42Kars'ta 3'ü eski 4 polise FETÖ/PDY gözaltısı
'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 3'ü meslekten ihraç edilen 4 polis gözaltına alındı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aktif görevdeki ve meslekten ihraç edilen FETÖ üyesi polislerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 1 eski emniyet amiri, 2 eski polis ve aktif görevde olan 1 polis memuru gözaltına alındı.
Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kars, Güncel

Kaynak: AA

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