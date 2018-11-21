Kars'ta 30 Bin Lira Dolandırdı, Ağrı'da Düzenlenen Operasyonla Yakalandı

Kars
'ta kendisini 'kamu görevlisi' olarak tanıtan dolandırıcı, 'FETÖ/PDY terör örgütüne para transferi yapan şüphelilere operasyon yapacağını' söyleyerek bir kişiyi 30 bin lirasını alarak ortadan kayboldu.
Kars'ta bir kişi, kendisinin telefonla arandığını, kendisine arayan kişinin FETÖ/PDY terör örgütü tarafından banka hesabından örgüte para transferi yapıldığını ve transfer eylemini gerçekleştiren şüphelilere operasyon yapılacağını bu yüzden kendisinden belirtilen yere para bırakılması gerektiğini söyledi.
Telefondaki kişinin konuşmalarından etkilenen ve onun kendisine söylediklerini uygulayarak park halinde bulunan bir kamyonetin arka lastiğinin altına poşete sarılı vaziyette 30 bin 550 lira para bırakan vatandaş, dolandırıldığını anlayınca soluğu karakolda aldı.
Kendisini arayanlara 30 bin lirasını kaptırdığını ifade ederek şikayetçi olan vatandaş, beyanından yola çıkan Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, dolandırıcının kimliğini ve açık adresini tespit etti.
Kimlik bilgileri ve adresi tespit edilen şüpheliye Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ağrı Doğubayazıt
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüpheli, Doğubayazıt'ın Dalbahçe köyündeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli daha sonra Kars'a getirildi. Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüpheli önce hastaneye, ardından da Adliye'ye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS
Kars
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:45