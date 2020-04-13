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Kars'ta 5 kişi kumar oynarken yakalandı

Kars'ta bir işyerinde kumar oynayan 5 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

13.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:34
Kars'ta 5 kişi kumar oynarken yakalandı
Kars 'ta bir işyerinde kumar oynayan 5 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortakapı Mahallesinde S.M.'nin işletmecisi olduğu bir işyerinde, kumar oynandığına dair alınan bilgiler üzerine harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, iş yeri içerisinde bulunan 5 kişinin iskambil kağıtlarıyla oyun oynadıkları tespit edildi.

Kumar oynadıkları esnada suçüstü yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli 5 kişi hakkında 593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.Maddesi gereğince toplamda 15 bin 750 TL idari yaptırım düzenlendi. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Kars, Güncel
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