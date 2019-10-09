Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgası

Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin aranan 3 zanlıdan biri gözaltına alındı.
İlçenin Çamyazı köyünde, mayıs ayında arazi anlaşmazlığı yüzünden Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.
Silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheliden M.K, jandarma ekipleri tarafından, ilçeye bağlı Taşlıgüney köyü bölgesinde, yol kontrolü yapılırken bir otomobilde yakalandı.
M.K, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olaya ilişkin aranan iki zanlının yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.
Olay
Çamyazı köyünde mayıs ayında arazi anlaşmazlığı nedeniyle Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.
Olaya ilişkin yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı. Tutuklanan kişilerden birisi daha sonra serbest bırakılırken, 3 şüpheli de aranıyordu.