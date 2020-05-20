Kars'ta antrenörler sokakta, vatandaşlar balkonda spor yaptı

Kars'ta antrenörler sokakta, vatandaşlar balkonlarda ellerinde Türk bayraklarıyla spor yaptı.

Kars'ta antrenörler sokakta, vatandaşlar balkonda spor yaptı
20.05.2020 22:11 | Son Güncelleme: 20.05.2020 22:11

Kars'ta antrenörler sokakta, vatandaşlar balkonlarda ellerinde Türk bayraklarıyla spor yaptı. Azeri müziklerine eşlik eden vatandaşlar balkonlarda renkli görüntüler oluşturdu.


Kars'ta farklı branştaki antrenörler evde kalan vatandaşlara spor yaptırıyor. Kars Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü antrenörleri, korona virüsü (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler nedeni ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri programında yer alan "Halka ortak spor yaptırma" etkinliği kapsamında evde kalan vatandaşlara balkonlarında spor yaptırıyor.


Kars Valiliği önündeki parkta bir araya gelen Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü antrenörleri, önce çaldıkları Azeri müzikleriyle vatandaşları dairelerinin balkonlarına çıkardı. Ardından da 15 dakikalık periyotlar halinde vatandaşlara balkonlarında spor yaptırdı.


Türk Bayraklarıyla balkonlarına çıkan vatandaşlar müzik eşliğinde antrenörlere eşlik etti. Vatandaşların balkonlarda spor yapmasını renkli görüntülere sahne oldu. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: 19 Mayıs, Kars, Spor, Haber

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